São Paulo encara Sport em jogo decisivo para acabar com chance de rebaixamento

São Paulo e Sport se enfrentam neste sábado, às 21h30, no Morumbi, em jogo importante que pode definir a situação das equipes no Brasileirão. O time paulista tem 10% de chance de rebaixamento, segundo o site Infobola, e, em caso de vitória, pode encaminhar sua permanência na Série A. Já o vice-lanterna precisa vencer todos os seus jogos, já que está com 98% de chance de queda para a Série B.

O São Paulo vem de uma atuação irregular no empate em 0 a 0 contra o Athletico-PR, na última rodada. A equipe do técnico Rogério Ceni é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro e tem o segundo ataque que menos fez gols na competição, ao lado do Atlético-GO. Ceni reconheceu a péssima campanha do time, na 14ª posição, com 42 pontos.

"Gente, este é um momento difícil. Está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vão ser um final de ano difícil e, na minha opinião, serão anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional e diretoria que estiverem aqui. As dificuldades existem e precisam ser explicadas ao torcedor, que terá que ajudar e ser paciente. É um momento crítico na história do clube".

O sistema ofensivo são paulino é um problema crônico. Em catorze das 34 rodadas, o time não balançou a rede. A equipe tem enfrentado muitos problemas na criação de chances claras de gol e na conclusão. O time é o quarto em posse de bola, mas apenas o 14º em finalizações, segundo números do Footstats. Além disso, é o segundo que mais precisa finalizar para marcar (14,4).

A falta de um homem-gol é clara. O artilheiro do São Paulo no Brasileirão é o argentino Rigoni, que marcou apenas quatro gols em 26 partidas e vive jejum há sete rodadas.

O adversário deste sábado vive situação ainda pior. O Sport está em situação delicada: é o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 33 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O time rubro-negro precisa vencer todos os seus jogos e secar seus rivais na briga contra a queda. O clube pernambucano, que renovou com o técnico Gustavo Florentín até o fim de 2022, realizou um treino aberto nesta sexta-feira e recebeu apoio da torcida.

Outro desafio pela frente é o péssimo retrospecto no Morumbi. A equipe pernambucana encara um longo jejum: não marca um gol no estádio desde 2007. E é justamente o sistema ofensivo a principal dor de cabeça. O time tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas 21 gols em 34 rodadas. Apesar da péssima campanha, a equipe conta com os jovens destaques Mikael, centroavante de apenas 22 anos, que marcou sete gols na competição, e Gustavo, meia de 19, que desperta o interesse de outros clubes. Sem novidades na escalação, Florentín deve repetir o time que venceu o Bahia por a 1 a 0 na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

SÃO PAULO - Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

SPORT - Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes, Everton Felipe e Gustavo; Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Morumbi.

TV - Premiere FC.