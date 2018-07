São Paulo supera Bahia e encosta no Cruzeiro, líder do Brasileirão

Foi uma volta de paralisação melhor do que se esperava. Além de vencer o Bahia por 2 a 0 na Fonte Nova, o São Paulo se destacou por um futebol vistoso no primeiro tempo e bastante seguro na etapa final. O resultado deixa o Tricolor temporariamente na vice-liderança, com os mesmos 19 pontos do Cruzeiro, que joga nesta quinta-feira contra o Vitória.

Se no Mundial a Fonte Nova foi abençoada com jogos espetaculares e recheados de gols, ao menos nessa primeira partida Muricy Ramalho parece ter absorvido os principais conceitos deixados pelas grandes seleções e o que se viu foi um São Paulo agressivo na marcação, pressionando o adversário e trocando bolas em velocidade. Qualquer coincidência com o modelo da tetracampeã Alemanha não é mera coincidência.

A proposta já era ensaiada nos treinamentos e foi bem executada. É verdade que o Bahia está longe de causar temor, mas os visitantes sufocaram os donos da casa desde o primeiro minuto e conseguiram moldar o jogo ao seu gosto. Para isso acontecer, cabe dizer, é preciso que o time todo atue como uma engrenagem e, ao menos ontem, isso funcionou perfeitamente. Méritos de Muricy, que parece querer se reciclar e abandonar seu estilo excessivamente defensivo e de jogo físico.

O técnico também mostrou ter acertado na escolha de Ademilson para ocupar a vaga do lesionado Luis Fabiano. O jovem atacante, ainda sujeito a oscilações da imaturidade, foi muito acionado e foi figura importante nos dois gols. Primeiro, acossou Titi e roubou a bola do zagueiro, que o derrubou e gerou o pênalti convertido por Rogério aos 12 da primeira etapa. Depois participou da linda troca de passes que terminou na grande área nos pés do estreante Alan Kardec, que teve tranquilidade para dobrar a vantagem sete minutos mais tarde.

E se não tem Schweinsteiger e Toni Kroos para ditar o ritmo do jogo, Muricy não pode reclamar já que conta com Souza e um inspirado Paulo Henrique Ganso. A dupla foi fundamental para que o time trocasse bolas em velocidade, foi decisiva para o gol de Kardec e conseguiu neutralizar a débil tentativa de pressão do adversário.

É evidente que o modelo não está totalmente formatado; falhas ainda acontecem e alguns detalhes precisam ser aperfeiçoados, mas o conceito de jogo apresentado foi talvez a grande novidade do pós-Copa do Tricolor. Vale lembrar que o time ainda terá a volta de Luis Fabiano e o reforço de Kaká.

Se transformar a grata surpresa da atuação desta quarta numa constante, não há como não imaginar o time na briga pelo título no fim do ano. Para isso, o São Paulo precisará mostrar que é capaz de manter as matrizes dessa nova proposta de jogo mesmo contra rivais mais fortes. Pelo menos o conceito apresentado foi aprovado.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 x 2 SÃO PAULO

BAHIA - Douglas Pires; Diego Macedo, Demerson, Titi, Guilherme Santos; Fahel, Wilson Pittoni (Emanuel Biancucchi), Léo Gago; Henrique (Jeam), Maxi Biancucchi (Wiliam Barbio) e Rhayner. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon (Denilson) e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec (Pato), Ademilson e Osvaldo (Boschilia). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Rogério Ceni (pênalti), aos 12, e Alan Kardec, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Titi, Osvaldo, Alvaro Pereira, Rodrigo Caio, Fahel, Antonio Carlos, Guilherme Santos, Léo Gago.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).