São Paulo anuncia contratação de Hernanes: 'O Profeta voltou'

O meia Hernanes está de volta ao São Paulo. Na manhã desta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou o retorno do jogador ao clube em publicação através das redes sociais. "Com o raiar de um novo dia, a profecia se cumpriu: torcida são-paulina: Hernanes voltou #OProfetaVoltou", escreveu o São Paulo em seu perfil na rede social Twitter.

A volta de Hernanes ao São Paulo se dá após sete anos da sua saída, fechada em agosto de 2010, para a Lazio. O meia, de 32 anos, fez parte do grupo que conquistou o tricampeonato brasileiro consecutivo, de 2006 a 2008, tendo sido importante nas vitoriosas campanhas e deixando o clube com 35 gols marcados em 221 jogos.

Agora, Hernanes retorna a um São Paulo em cenário bem diferente. Afinal, o clube está em crise, demitiu recentemente o técnico Rogério Ceni, seu companheiro dentro de campo na sua primeira passagem pelo time, e amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Assim, a chegada de Hernanes também representa um cenário de esperança para o torcedor do São Paulo, com o desejo que o ídolo ajude o clube a reagir na competição. No momento, a equipe ocupa apenas o 18º lugar no Brasileirão, com 12 pontos somados em 14 rodadas.

Apesar de ter anunciado a contratação de Hernanes, o São Paulo não revelou os detalhes do acordo firmado com o Hebei China Fortune e o próprio jogador. O que se sabe é que a sua chegada se dá após ele ser pouco aproveitado no clube chinês e na Juventus, o seu time anterior, e representa uma tentativa do meia de resgatar o seu melhor futebol, voltar a atuar regularmente e também ser mais observado pelo técnico Tite visando um retorno para a seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Revelado nas divisões de base do São Paulo, Hernanes fez a sua estreia entre os profissionais do clube em 2005, tendo uma passagem por empréstimo pelo Santo André. Ele saiu do time em agosto de 2010, vendido para a Lazio, também tendo passagens por Inter de Milão e Juventus no futebol italiano.

No início do ano, Hernanes se transferiu para o Hebei China Fortune, onde vinha sendo pouco aproveitado, o que facilitou a sua contratação pelo São Paulo. O próprio jogador estava insatisfeito com a sua situação, pois não atuava pelo Campeonato Chinês desde abril, e pediu para ser negociado, o que agora acabou se concretizando.

Em seu currículo, o meia também possui passagens pela seleção brasileira, tendo sido campeão da Copa das Confederações de 2013. Ele também fez parte do grupo que disputou a Olimpíada de 2008 e da Copa do Mundo de 2014. Agora ele retorna ao time onde iniciou a sua carreira para tentar resgatar o São Paulo no Brasileirão.

Em vídeo publicado na manhã desta quarta-feira, Hernanes pede "foco total" para a equipe superar a má fase no Brasileirão. "Prometo honrar novamente a camisa do São Paulo e dar tudo para, dentro de campo, com meus companheiros, conseguir os resultados esperados". Assista ao vídeo: