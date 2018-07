Treino do São Paulo tem reforços e voltas de Wesley e Bruno

O atacante Wilder Guisao e o zagueiro Luiz Eduardo fizeram nesta sexta-feira o primeiro treino com o elenco do São Paulo. Os jogadores recém-contratados participaram de um trabalho técnico no CT da Barra Funda junto com o restante do elenco, que se reapresentou pela manhã após retornarem no dia anterior de Belo Horizonte, onde o time perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG, quarta-feira à noite, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

A atividade teve o retorno de dois jogadores que se recuperaram de lesões. Fora das últimas seis partidas do time, o lateral-direito Bruno está livre de um problema no tornozelo esquerdo sofrido na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, em Curitiba. Já o volante Wesley não sente mais dores nas costas e deve estar à disposição para o clássico com o Corinthians após ser desfalque nos últimos quatro jogos da equipe.

O São Paulo treina em dois períodos nesta sexta-feira, ganha folga no fim de semana e só deve se reapresentar na segunda-feira à tarde, quando inicia a preparação para o clássico, que será no Morumbi. Até o clássico, a diretoria vai fazer a apresentação dos dois jogadores recém-contratados. Wilder chegou por empréstimo do Toluca, do México, com contrato de um ano, e Luiz Eduardo, ex-São Caetano, assinou vínculo até dezembro.

Na atividade desta sexta-feira o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Carlinhos não foram a campo. O trio ficou na academia para trabalhos de reforço muscular. Diferentemente dos outros dois companheiros, Carlinhos foi desfalque contra o Atlético-MG ao ser reprovado em um teste no vestiário do Mineirão, onde sentiu dores na coxa esquerda.