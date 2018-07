São Paulo tem a chance de coroar seu bom segundo semestre

SÃO PAULO - O São Paulo tem a chance de coroar neste fim de ano a retomada de seu prestígio em torneios internacionais. A decisão com o argentino Tigres na Copa Sul-Americana coloca o time do Morumbi novamente no caminho das conquistas, e reanime seu torcedor, que estava meio indiferente com o clube nos últimos meses. O bom futebol dentro de campo, se não ainda em sua excelência, ao menos bem mais competitivo, é reflexo de uma série de medidas adotadas por sua diretoria nesse segundo semestre, empurrando a equipe para um 2013 bem mais promissor.

A primeira decisão acertada - e isso no futebol brasileiro só se comprova depois das vitórias somadas - foi a contratação de Ney Franco, que teve alguma dificuldade no começo do trabalho, enferrujado que estava com as divisões de base da seleção brasileiro, mas que depois se acertou no clube e fez o São Paulo jogar bons jogos. A quarta posição no Brasileirão, com 66 pontos, ficou de bom tamanho, garantindo vaga na pré-Libertadores. Se ganhar a Sul-Americana, entra direto para a fase de grupos da competição no próximo ano.

Depois de Ney Franco, o São Paulo se rendeu aos euros franceses do Paris Saint-Germain e aceitou vender Lucas, o novo menino de ouro do Morumbi. Com os cofres cheios (Lucas foi comprado por R$ 108,3 milhões), a diretoria deu outra tacada que inflamou duplamente sua torcida: a aquisição de Ganso. Em uma só tacada, o presidente Juvenal Juvência, raposa do futebol nacional, conseguiu levar para o clube o segundo melhor jogador do Brasil antes de sua contusão, dar uma rasteira no rival Santos e resgatar a confiança do torcedor são-paulino. Ganso tem levado milhares de tricolores ao estádio, quase que devolvendo ao São Paulo todo o dinheiro (R$ 23 milhões) investido em sua compra.

Bem arrumadinho, com Luis Fabiano recuperado, Lucas querendo se despedir com uma tgaça nas mãos, Ney Franco no caminho certo, Rogério Ceni de volta e Ganso no comando, o time começou a sonhar com a Sul-Americana. Conseguiu, de quebra, levar a fase final do Brasileirão na mesma pegada com que se defendia no torneio internacional. E chegou nos dois.

Termina o ano, ainda sem saber se será campeão (o primeiro jogo com o Tigres é nesta quarta), também se movimentando nos bastidores para se reforçar ainda mais. Seu sonho nesse momento é levar para o Morumbi o meia argentino Montillo, que pertence ao Cruzeiro e que também está na mira do Santos. Não seria demais supor ainda que o zagueiro uruguaio Lugano, hoje no PSG, poderá chegar para 2013.