São Paulo tem a melhor média de público pelo Paulistão no Morumbi desde 1970

A média de público do São Paulo nos jogos como mandante no Campeonato Paulista é a melhor dos últimos 37 anos. Com média de 32.229 pessoas por jogo, a torcida bateu recorde que durava desde 1970, que era de 27.851 pagantes. Em seis jogos no Morumbi, 193.373 torcedores compareceram para apoiar o time de Rogério Ceni.

"Os torcedores têm feito a diferença e, por isso, sempre contamos com o apoio deles. E que no próximo sábado não seja diferente, porque será um jogo decisivo. Conseguimos uma boa vantagem na primeira partida, mas precisamos ter atenção para conquistar a classificação", afirmou o capitão Maicon.

A equipe do São Paulo fará neste sábado o jogo de volta das quartas de final do torneio estadual diante do Linense. Após a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, a equipe pode perder por até um gol de diferença para se classificar.

"O incentivo do torcedor é fundamental. A torcida compareceu em grande número na maioria dos jogos deste ano e nos apoiou bastante. Precisamos deles ao nosso lado mais uma vez, porque queremos seguir na competição e brigar pelo título", disse o zagueiro Rodrigo Caio.

MÉDIA DE PÚBLICO

1º - 2017 - média: 32.229 torcedores

2º - 1970 - média: 27.851 torcedores

3º - 1980 - média: 26.991 torcedores

4º - 1978 - média: 26961 torcedores

5º - 1975 - média 26.763 torcedores

6º - 1972 - média: 24.724 torcedores

7º - 1989 - média: 24.359 torcedores

8º - 1988 - média: 24.259 torcedores

9º - 1999 - média: 23.138 torcedores

10º - 1971 - média: 23.082 torcedores