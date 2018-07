São Paulo tem alguns problemas para pegar o Flamengo quarta-feira

O técnico Muricy Ramalho tem algumas preocupações para montar o time do São Paulo para a partida de quarta-feira, contra o Flamengo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Com um tendinite no joelho, o goleiro Rogério Ceni é dúvida e pode desfalcar o time mais uma vez - ele ficou fora contra Coritiba e Corinthians.

"Pelo que a gente conhece dele, é muito difícil ele ficar fora de um jogo. Quando tem uma contusão, é porque é muito séria. Muitas vezes ele jogava com dor. Ele explicou que não consegue arrancar para fazer uma defesa. Mas ele está tratando três vezes por dia e vamos ver", disse o treinador.

Sem o goleiro titular, Denis deve ser mantido no time. Quem também deve ficar fora é o zagueiro Rafael Toloi, substituído ainda no primeiro tempo por causa de uma lesão muscular. Com isso, Antônio Carlos ganhará uma chance. Já o lateral Alvaro Pereira terá de cumprir suspensão por causa da expulsão e a vaga no lado esquerdo ficará com Michel Bastos.

A novidade será o retorno de Alexandre Pato no ataque. O jogador não pôde enfrentar o Corinthians por questões contratuais, mas volta ao time. Com isso, Luis Fabiano retorna para a reserva. "Ele precisa evoluir. Fez jogos-treino com os meninos da base, mas isso não é suficiente. Precisa entrar em ritmo de jogo. Jogou um pouco em Curitiba, 45 minutos no clássico e só saiu porque não está 100% para jogar uma partida inteira", explicou Muricy.