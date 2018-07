São Paulo tem ambiente mais leve após vitória e jogadores miram clássico

A vitória sobre o Avaí por 2 a 0, no início da semana, tirou um grande peso dos jogadores e comissão técnica do São Paulo. Nos treinamentos, o semblante dos atletas é mais alegre e o clima no CT da Barra Funda mudou radicalmente. Os próprios jogadores concordam que os três pontos em casa ajudaram a melhorar o ânimo do grupo.

"Deu uma aliviada sim. A pressão era muito grande, mas por causa das eliminações a gente estava precisando do resultado, ganhamos e já passou. Agora temos de pensar no próximo jogo. Foi um resultado que dá mais tranquilidade, pois temos um clássico pela frente, aumenta nossa confiança e o ambiente está bem melhor do que antes", afirmou o atacante Marcinho.

Ele ainda não sabe se será titular, pois Luiz Araújo entrou bem no time no final da partida, fez um gol e colocou uma dúvida na cabeça do técnico Rogério Ceni. Para Marcinho, o treinador está sendo importante neste momento de pressão. "Ele sabe lidar com as coisas, independente de estar pressionado. A gente estava precisando da vitória", continuou o atacante.

Marcinho reconhece que o bom ambiente pode ajudar o time a conquistar uma sequência de vitórias, fundamental para que a equipe embale no Campeonato Brasileiro. "Está bem melhor que em uma derrota", brinca o jogar. "Depois do jogo, o Rogério deu os parabéns para todo mundo e a gente se fechou. Temos de pensar no próximo jogo", concluiu, sobre o duelo de sábado com o Palmeiras.