São Paulo tem clássico tenso na Libertadores contra o Corinthians

O clássico desta quarta-feira entre São Paulo e Corinthians é uma decisão apenas para o time do Morumbi. Com nove pontos e na segunda posição do Grupo 2, a equipe precisa vencer para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores. Se empatar, vai depender da partida entre San Lorenzo, terceiro colocado na chave com sete pontos, contra o lanterna Danubio – vitória por quatro gols ou mais classifica os argentinos, que jogam em casa. Líder do grupo, o Corinthians será o fiel da balança, mas joga apenas para aumentar a pontuação e confirmar a vantagem de decidir em casa nas próximas fases.

Tite usou a cautela para comentar a situação do rival. “A gente sabe da rivalidade, mas sabe da nossa conduta. Sabemos que eles estão jogando uma classificação. Conseguimos chegar a um momento decisivo da competição já classificados, e isso é fruto de muito trabalho.”

Para o São Paulo, a pressão pelo resultado é ainda maior por causa da dificuldade que o time está tendo nos clássicos na temporada. Contra o Corinthians, por exemplo, foram duas derrotas, na Libertadores e no Paulista. Os jogadores sabem que não podem bobear diante do eterno rival.

“O Corinthians vem jogando melhor do que o São Paulo, já vem classificado, joga mais solto e tranquilo, e tem como objetivo eliminar seu rival. Já o São Paulo terá de encontrar coisas que ainda não encontrou nesta temporada para vencer o jogo”, explicou Rogério Ceni.

Ele sabe da importância do duelo, que pode marcar sua despedida em partidas da Libertadores caso o São Paulo seja eliminado. Mas o capitão da equipe evita falar sobre a possibilidade de queda na fase de grupos. “Acredito que o mínimo que a gente tem de ter é alma e coração. É o dia ideal para que a gente seja competitivo. É o torneio mais importante do ano e queremos nos classificar para a próxima fase.”

Na terça o presidente do São Paulo reclamou publicamente da escolha de Sandro Meira Ricci para apitar o duelo. “Fico preocupado com a escolha dele. O retrospecto é ruim em relação ao São Paulo. Em 17 partidas, tivemos dez jogadores expulsos e o Corinthians só teve um. Estamos preocupados com a arbitragem e espero que ele não confirme essa estatística desastrosa”, disse Carlos Miguel Aidar.

TIMES TITULARES

Se o São Paulo não poderá contar com Pato, que pertence ao rival e não jogará por questões contratuais (Luis Fabiano deve ser titular), o principal problema do Corinthians é administrar as baixas no elenco depois de uma maratona em que chegou a fazer cinco jogos em 11 dias no início de abril. Tite fará quatro mudanças em relação à equipe derrotada nos pênaltis pelo Palmeiras.

Na esquerda, Uendel vai atuar no lugar de Fábio Santos; no meio, voltam Elias e Renato Augusto. No ataque, Emerson Sheik será escalado depois de ter sido poupado do treino de segunda-feira por causa de dores no joelho direito. “Estamos num processo de consolidação de equipe, nunca falei que ela estava pronta”, afirmou Tite.

Depois de ter se recuperado da dengue, Guerrero vai fazer um teste hoje para iniciar o trabalho para entrar em forma. Está fora do jogo. Ontem Tite mostrou que está preocupado com as jogadas aéreas – ele sofreu gols assim contra o Palmeiras.

No São Paulo, a dúvida é em relação à lateral-esquerda, porque tanto Reinaldo quanto Carlinhos vêm sendo criticados nas últimas partidas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

São Paulo

Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Dória e Carlinhos; Denilson, Souza, Hudson, Ganso e Michel Bastos; Luis Fabiano.

Técnico: Milton Cruz.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Emerson Sheik; Vagner Love.

Técnico: Tite.

Árbitro: Sandro Meira Ricci

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 22h