São Paulo tem contas de 2020 comprometidas por jogadores que já estão no elenco

O São Paulo tem contas comprometidas para contratar reforços para 2020. O clube terá de gastar com jogadores que já estão no elenco. Os valores pagos a Alexandre Pato, Daniel Alves e Juanfran aumentarão a partir do ano que vem. Além disso, Tiago Volpi e Igor Vinícius serão comprados após atuarem em 2019 emprestados. O São Paulo ainda precisa pagar pela contratação de Raniel, que já está no Santos.

Outro fator que brecará os investimentos é o déficit de R$ 76,5 milhões registrado de janeiro a agosto. A ideia da diretoria é buscar reforços pontuais. O clube analisa a contratação do volante Allan, que atuou em 2019 emprestado ao Fluminense e pertence ao Liverpool, da Inglaterra.

Os investimentos em 2020 com jogadores que já estão no elenco

Tiago Volpi: o goleiro está emprestado do Querétaro, do México, até o fim desta temporada. O São Paulo vai exercer a opção de compra fixada em 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões). A primeira parcela (2,5 milhões de dólares, cerca de R$ 10,5 milhões) precisa ser paga até 31 de dezembro, quando vence a prioridade do São Paulo. A outra metade do valor será paga em quatro parcelas trimestrais de junho de 2020 a julho de 2021.

Igor Vinícius: o lateral-direito também atuou em 2018 por empréstimo. No entanto, ele tem um valor bem mais modesto. O São Paulo pagará R$ 2 milhões para comprar o jogador do Ituano.

Daniel Alves e Juanfran: os laterais-direitos que chegaram no meio desta temporada estavam livres no mercado. Entretanto, o São Paulo precisa pagar luvas (bônus pela assinatura do contrato) aos jogadores. Os valores aumentarão a partir de 2020, como explicou o gerente de futebol do clube, Alexandre Pássaro.

"Os dois entenderam que, quando você faz uma contratação em agosto, você já usou grande parte do seu planejamento do ano. Eles entenderam, boa parte dos recebíveis fica para o ano que vem. Tudo isso para que a gente não tivesse que fazer um replanejamento de tudo", afirmou Pássaro, em agosto.

No caso de Daniel Alves, o valor pago nesta temporada é de cerca de R$ 500 mil, referente ao salário acordado em CLT. A partir de 2020, o São Paulo pagará cerca de R$ 1,5 milhão ao lateral-direito, referente ao salário, direito de imagem e luvas.

Alexandre Pato: o atacante foi contratado em março e também receberá mais a partir de 2020. Ele pagou 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) para rescindir com o Tianjin Tianhai, da China, e será ressarcido. O São Paulo pagou 300 mil euros (R$ 1,3 milhão) neste ano e ainda terá de bancar mais 2,2 milhões de euros (R$ 9,7 milhões) que serão parcelados em três vezes, de 2020 até o fim do contrato em 2022.

Em relação aos salários, Pato passará a ganhar cerca de R$ 700 mil por mês contando CLT, direitos de imagem e luvas. Neste ano, ele recebeu R$ 200 mil por mês.

Raniel: o atacante foi contratado em julho do Cruzeiro, mas o São Paulo só pagará em 2020. Isso porque o empresário André Cury bancou os R$ 13 milhões à vista ao clube mineiro e receberá de forma parcelada do time tricolor. Cury é o empresário de Raniel e tem boa relação com os dirigentes são-paulinos.

O atacante já foi para o Santos, em negociação que envolveu a contratação definitiva de Vitor Bueno pelo São Paulo. O clube tricolor permanece com a dívida com o empresário. A transação não houve valores envolvidos, e cada time ficará com 50% dos direitos econômicos de cada jogador.