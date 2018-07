São Paulo tem dúvida na lateral-direita para jogo contra o Danubio

O técnico interino Milton Cruz tem apenas uma dúvida para escalar a equipe do São Paulo para o jogo contra o Danubio, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O time deve repetir a formação tática usada na última partida, mas ainda não sabe quem será o lateral-direito. Paulo Miranda e Auro são os candidatos para a função, enquanto o atacante Luis Fabiano está recuperado de lesão e ficará no banco de reservas.

No trabalho na tarde desta segunda-feira o interino montou a equipe titular com 11 jogadores de linha. Em um atividade em campo reduzido contra os reservas os atletas tinham de se deslocar e dar passes rápidos para fugir da marcação. A provável formação titular para a partida em Montevidéu deve ter o zagueiro Paulo Miranda como lateral-direito, para deixar o setor mais protegido. O time deve atuar com: Rogério Ceni; Paulo Miranda (Auro), Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Rodrigo Caio, Souza, Hudson, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato.

As principais mudanças na escalação que enfrentou o Red Bull Brasil, no sábado, são entre os volantes. Denilson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Wesley não está inscrito na Libertadores. Luis Fabiano treinou entre os reservas e está recuperado de uma contratura na coxa esquerda que o afastou dos sete últimos jogos da equipe. O São Paulo viaja na manhã desta terça-feira para Montevidéu e na parte da noite faz um treino de reconhecimento no estádio Luiz Franzini, local da partida de quarta.

Segundo o volante Souza, as duas vitórias da equipe sob o comando de Milton Cruz já mostram uma mudança do São Paulo. "Conseguimos implantar uma forma de jogar. Espero que continue assim. A gente quis reagir e dar uma resposta para o Muricy, porque quando jogamos, escutamos a torcida gritando o nome dele e nos cobramos para dar essa resposta", explicou.