São Paulo tem mais de meio time pendurado em sequência difícil no Brasileirão

Sete titulares do São Paulo estão com dois cartões amarelos e terão de se cuidar para não virar desfalque na dura sequência de jogos do time nesta retomada de Campeonato Brasileiro. Estão pendurados: Jucilei, Hudson, Nenê, Militão, Everton, Arboleda e Sidão, todos devem começar jogando diante do Flamengo, nesta quarta, pela 13ª rodada do Brasileirão.

+ Rojas ocupa vaga de Marcos Guilherme e já deve ser titular no São Paulo

Também está pendurado o volante Liziero, que deve ser opção no banco para o meio-campo tricolor diante dos cariocas. Depois do Flamengo, o São Paulo recebe o Corinthians no sábado, no Morumbi e, na semana que vem, joga fora de casa contra o Grêmio e contra o Cruzeiro.

O São Paulo soma 40 cartões amarelos nos 12 jogos do Nacional até aqui - levou, em média, 3,3 cartões por jogo. Só fica atrás do Palmeiras na lista dos times que mais foram sancionados no torneio. Os alviverdes levaram dois a mais - quatro só na confusão do empate com o Flamengo, na 12ª rodada, jogo com seis expulsos.

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo tem: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton. O jogo acontece às 21h45 no estádio Maracanã.