São Paulo tem o pior aproveitamento entre os 20 times da Série A do Brasileiro

A equipe do São Paulo tem um início de temporada para esquecer, ainda mais se comparar com seus concorrentes que disputarão o Campeonato Brasileiro. O time tricolor é quem tem o pior aproveitamento dentre os 20 times da primeira divisão nacional, se levar em consideração apenas os jogos oficiais no ano.

O time que iniciou o ano sendo comandado por André Jardine, atualmente tem Vagner Mancini interinamente como treinador e será comandado, em breve, por Cuca, somou apenas 37% dos pontos disputados na temporada. Em nove jogos, foram três vitórias, um empate e cinco derrotas. A última, no domingo, perdeu por 2 a 1 para o São Paulo.

De acordo com o levantamento feito pelo Globoesporte, um pouco à frente do São Paulo aparecem o Corinthians e o Athletico-PR, ambos com 44,4%. Vale lembrar, porém, que o time paranaense tem atuado com jogadores da base e atletas que não devem ser aproveitados pelo time principal.

No lado oposto da lista, o Goiás é quem tem o melhor aproveitamento da temporada. Em nove partidas, a equipe esmeraldina conquistou oito vitórias e um empate, o que dá o aproveitamento de 92,59%. Vasco, Santos, Grêmio e Atlético-MG completam o grupo dos cinco melhores.

Um fato curioso é que o Goiás tem como goleiro o ex-são-paulino Sidão, que deixou o clube paulista pela porta dos fundos, após algumas falhas no ano passado. Em seu lugar, chegou Tiago Volpi, que também tem sido criticado por parte da torcida.

Veja o retrospecto dos 20 clubes da Série A do Brasileirão

1º Goiás - 92,5%

2º Vasco - 91,6%

3º Santos - 81,4%

4º Grêmio - 80,9%

5º Atlético-MG - 74%

6º Flamengo - 72,2%

7º Cruzeiro e Ceará - 71,4%

9º Palmeiras e Fluminense - 66,6%

11º Chapecoense - 63,3%

12º Avaí - 62,9%

13º Internacional - 61,9%

14º CSA e Fortaleza - 55,5%

16º Bahia - 51,55%

17º Botafogo - 47,6%

18º Athletico e Corinthians - 44,4%

20º São Paulo - 37%