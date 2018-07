São Paulo tem onze expulsões nos últimos doze jogos de torneios da Conmebol

De olho no Colón, adversário desta quinta pela 2ª fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo convive com uma estatística que pode atrapalhar a luta do time para avançar no torneio continental, os cartões vermelhos. O clube tricolor acumula 11 expulsões nos últimos doze jogos válidos por torneios da Conmebol.

As duas últimas foram no duelo de volta contra o Rosario Central, pela 1ª fase da competição deste ano, quando Cueva e Petros, já fora do São Paulo, receberam cartão vermelho. No duelo de ida contra os argentinos, Rodrigo Caio também foi expulso.

Também "engorda" a lista de expulsões o duelo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores de 2016, em que três atletas foram expulsos do lado tricolor: Maicon, na ida, e Wesley e Lugano, ambos no jogo de volta.

A contagem de expulsões ainda leva em conta a Sul-Americana de 2017, quando o São Paulo decepcionou e não avançou nem da primeira fase, caindo para o modesto Defensa Y Justicia. Buffarini foi expulso no confronto.

São Paulo e Colón se enfrentam nesta quinta, às 21h30, no estádio do Morumbi, pelo jogo de ida da 2ª fase do torneio continental. O rival da equipe brasileiro passou pelo Zamora, da Venezuela, na primeira etapa do torneio.

A lista das últimas 11 expulsões do São Paulo em jogos da Conmebol:

Libertadores de 2016:

São Paulo 2 x 1 River Plate (13/04, fase de grupos)

Expulso: João Schmidt

The Strongest 1 x 1 São Paulo (21/04, fase de grupos)

Expulsos: Dênis e Calleri

Toluca 3 x 1 São Paulo (04/05, oitavas)

Expulso: Centurión

São Paulo 0 x 2 Atlético Nacional (06/07, semifinal)

Expulso: Maicon

Atlético Nacional 2 x 1 São Paulo (13/07, semifinal)

Expulsos: Lugano e Wesley

Copa Sul-Americana de 2017:

Defensa Y Justicia 0 x 0 São Paulo (05/04, 1ª fase)

Expulso: Buffarini

Copa Sul-Americana de 2018:

Rosario Central 0 x 0 São Paulo (12/04, 1ª fase)

Expulso: Rodrigo Caio

São Paulo 1 x 0 Rosario Central (09/05, 1ª fase)

Expulsos: Cueva e Petros