São Paulo tem pior público das dez últimas estreias no Morumbi

O pequeno público presente ao Morumbi para apoiar o São Paulo na partida contra o Danubio, nesta quarta-feira, foi o menor do time em estreias como mandante em suas dez últimas participações de Libertadores. Os 16.689 pagantes da goleada por 4 a 0 é menos da metade do registrado na última vez em que o time estreou pelo torneio no estádio, quando ainda pela fase preliminar da Libertadores de 2013, mais de 41 mil pessoas compareceram.

A presença dos 16.689 pagantes é inferior até mesmo à média de público do clube no Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi de 28,5 mil por partida, a terceira maior do torneio. Das estreias do São Paulo em Libertadores como mandante a presença desta quarta-feira é ainda a terceira pior da história. Em 1992, apenas 7.865 pagantes acompanharam a vitória sobre o Criciúma e em 1987, o Morumbi teve 8.293 pagantes no encontro com o Cobreloa, do Chile.

Uma das razões para queda no número de torcedores foi o aumento do valor do ingresso. As entradas avulsas para o jogo custavam a partir de R$ 120. A medida é uma estratégia do clube de atrair sócios torcedores, que pagaram R$ 40 pelas entradas. A estratégia conseguiu atrair o número recorde de 8 mil novas adesões ao programa no mês de fevereiro. O São Paulo lançou ainda um pacote de ingressos para primeira fase como opção para a torcida. As entradas para cada partida custam R$ 100.

A alteração nos preços causou reclamações antes da goleada por 4 a 0 sobre o Danubio. Torcedores levaram faixas para a porta do estádio contra os altos valores e criticaram a diretoria. Cambistas chegaram até mesmo a cobrar abaixo do pedido pelo clube pelos ingressos. Nos dias anteriores, mesmo quem conseguiu comprar sua entrada não saiu satisfeito. A troca de empresa fornecedora dos bilhetes causou transtornos como a lentidão do sistema e a demora para trocar os vouchers pelos ingressos.

O time também lamentou o baixo público. "Temos de mostrar mais para que o torcedor venha mais no campo. Também caiu um dilúvio em São Paulo, mas acho que o torcedor deve vir em maior número no próximo jogo da Libertadores", comentou o goleiro e capitão Rogério Ceni ao fim da partida. O próximo compromisso do São Paulo no Morumbi pelo torneio é no dia 18 de março, contra o San Lorenzo.

Confira os últimos públicos do São Paulo em suas estreias como mandante na Libertadores:

2015 - São Paulo x Danubio: 16.689 pagantes

2013 - São Paulo x Bolivar: 41.838 pagantes

2010 - São Paulo x Monterrey: 35.523 pagantes

2009 - São Paulo x Independiente Medellín: 30.375 pagantes

2008 - São Paulo x Audax Italiano: 29.047 pagantes

2007 - São Paulo x Alianza Lima: 19.722 pagantes

2006 - São Paulo x Caracas: 29.419 pagantes

2005 - São Paulo x Universidad de Chile: 41.832 pagantes

2004 - São Paulo x Cobreloa: 54.748 pagantes

1994 - São Paulo x Palmeiras: 24.647 pagantes