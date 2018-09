São Paulo tem quase a mesma chance de título do Palmeiras; Inter dispara

O São Paulo recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem menos chances de ser campeão que o vice-líder Internacional, segundo o site Chance de gol, que utiliza um algoritmo para calcular as chances de vitória das equipes em cada um dos próximos jogos.

A probabilidade do tricolor paulista de ser campeão é de 24,6%, um pouco abaixo da do Palmeiras, terceiro colocado na tabela, que tem 24,7% de chances de chegar ao título. O time gaúcho, por sua vez, é apontado como tendo 43,2% de chances de conquistar o campeonato. O Flamengo tem 2,4%, o Grêmio 4,2% e o Atlético Mineiro, 0,8%.

Todas as equipes do G-6 tem acima de 80% de chance de se classificar para a Libertadores. Inter, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, já tem probabilidades acima de 99% de estar no torneio continental em 2019. Fora do grupo que estaria classificado para a Libertadores, quem tem mais chance é o Santos, com 10% - o time alvinegro está em 10º lugar no campeonato, mas tem um jogo a menos que Cruzeiro e Corinthians, que estão à sua frente.

Na ponta inferior da tabela, o lanterna Paraná já está virtualmente rebaixado, com 99,4% de chances de jogar a segunda divisão na próxima temporada. O Sport, vice-lanterna, tem 92% de probabilidade. Acima dos dois, a briga fica acirrada. O Vasco, por exemplo, tem 47,9%, seis pontos percentuais acima do Botafogo, que está três posições acima.

Confira a tabela completa com as informações: