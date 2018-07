São Paulo tem retorno de Hudson e ausências de selecionáveis

O São Paulo só volta a campo no dia 17, contra o Grêmio, no Morumbi, e até lá o técnico Ricardo Gomes terá tempo de recuperar atletas e melhorar o padrão de jogo da equipe. Um problema são os desfalques por causa de convocações para as seleções nacionais. São seis jogadores que não estão participando das atividades no CT da Barra Funda.

O zagueiro Rodrigo Caio foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Cueva, herói na goleada sobre o Corinthians, foi chamado pelo Peru para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Outro que está na equipe nacional é Mena, no Chile. E o lateral-direito Buffarini vai representar a Argentina. Além do quarteto, Lyanco e David Neres estão na seleção brasileira Sub-20.

Se por um lado Ricardo Gomes não tem algumas de suas estrelas, por outro ele já pode contar com o volante Hudson, que está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. O jogador foi liberado pelo departamento médico, já treinou com o grupo e deve estar à disposição para o confronto com o Grêmio.

A grande dúvida é se Ricardo Gomes vai devolver a titularidade ao volante, ainda mais em um momento que a equipe engrenou com outros jogadores no meio de campo. Os titulares vêm sendo João Schmidt e Thiago Mendes. Wesley, que tem atuado muitas partidas, é o reserva imediato no meio. Assim, o treinador terá de optar por manter o time que goleou o Corinthians ou devolver ao posto a Hudson.