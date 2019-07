São Paulo tem segunda melhor defesa e busca evoluir saída de bola

Enquanto o ataque do São Paulo ainda gera dúvidas e desconfiança, a defesa deixa o técnico Cuca satisfeito. A equipe tricolor tem a segunda melhor zaga do Campeonato Brasileiro, com seis gols sofridos, apenas um a mais do que o Palmeiras, líder no quesito.

Na avaliação de Cuca, o sistema defensivo são-paulino está encaixado. O técnico busca agora evolução nas saídas de bola da equipe desde os zagueiros. Foi por esse motivo que Bruno Alves e Arboleda inverteram de lado. O equatoriano passou a jogar pela esquerda, enquanto o brasileiro foi para a direita.

Na nova formação, Cuca acredita que as saídas de bola do São Paulo ficam mais qualificadas. É um pedido constante nos treinamentos para que as jogadas sejam iniciadas desde a defesa. Bruno Alves e Arboleda têm a missão de passar a bola para os laterais ou para os volantes.

Na lateral direita, inclusive, os zagueiros agora têm um novo companheiro. Igor Vinícius assumiu a posição de titular após o pedido de Hudson para voltar a ser utilizado como volante, sua posição de origem. O jovem de 22 anos tem características mais ofensivas.

Na esquerda, Reinaldo também se destaca mais pelas chegadas ao ataque do que pela marcação. Por conta disso, Cuca não descarta utilizar Hudson como lateral-direito em algumas partidas para equilibrar a equipe. O próprio volante se colocou à disposição, mas quer que seja situações pontuais - não ser fixado como lateral, como vinha acontecendo.

Cuca volta a treinar o São Paulo na manhã desta sexta-feira, na última atividade do elenco antes da viagem para o Rio de Janeiro. A equipe enfrentará o Fluminense no sábado, às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.