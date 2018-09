São Paulo tem seu melhor aproveitamento como mandante desde 2004

A vitória do São Paulo sobre o Bahia, no último sábado, manteve a invencibilidade da equipe no Morumbi neste Campeonato Brasileiro e fez a equipe de Diego Aguirre atingir aproveitamento que não tinha como mandante no Nacional desde 2004.

Até aqui, em 12 jogos disputados, o time tricolor venceu nove e empatou três, ou seja, conquistou 83% dos pontos disputados em seus domínios. Há 14 anos, com uma partida a menos disputada no Morumbi à essa altura da competição, o aproveitamento era de 87%, obtido graças a nove vitórias e dois empates. Os números são da assessoria do clube.

"O Brasileiro é muito disputado, e a briga pela liderança exige que os clubes pontuem sempre. Então não podemos abrir mão dos resultados positivos em casa. Nosso time já mostrou que é forte no Morumbi, e queremos manter isso até o final da competição", disse o zagueiro Anderson Martins, ao site oficial do São Paulo.

Confira abaixo o aproveitamento do clube como mandante desde 2004 (até a 24ª rodada):

2004 – 87,88% (nove vitórias e dois empates em 11 jogos)

2005 – 52,78% (cinco vitórias, quatro empates e três derrotas em 12 jogos)

2006 – 82,05% (dez vitórias, dois empates e uma derrota em 13 jogos)

2007 – 72,22% (oito vitórias, dois empates e duas derrotas em 12 jogos)

2008 – 75% (oito vitórias, três empates e uma derrota em 12 jogos)

2009 – 77,78% (oito vitórias e quatro empates em 12 jogos)

2010 – 58,33% (seis vitórias, três empates e três derrotas em 12 jogos)

2011 – 58,33% (seis vitórias, três empates e três derrotas em 12 jogos)

2012 – 75,76% (oito vitórias, um empate e duas derrotas em 11 jogos)

2013 – 36,11% (quatro vitórias, um empate e sete derrotas em 12 jogos)

2014 – 69,44% (sete vitórias, quatro empates e uma derrota em 12 jogos)

2015 – 75% (oito vitórias, três empates e uma derrota em 12 jogos)

2016 – 50% (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 jogos)

2017 – 57,58% (cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 jogos)

2018 - 83% (nove vitórias e três empates em 12 jogos)

A boa notícia é que, dos 14 duelos restantes em 2018, sete serão no Morumbi. Veja a relação:

25/11 - Sport*

18/11 - Cruzeiro*

14/11 - Grêmio*

4/11 - Flamengo*

21/10 - Atlético-PR*

6/10 - Palmeiras*

22/9 - América-MG

*As datas ainda não foram confirmadas pela CBF

De folga nesta segunda-feira, o elenco tricolor volta aos trabalhos na terça, de olho nos preparativos para o clássico do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O São Paulo está na segunda colocação na tabela do Brasileiro, com os mesmos 49 pontos do Internacional, mas saldo de gols inferior (18 a 17).