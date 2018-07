São Paulo tem time para ser campeão da Libertadores, diz Ceni

O São Paulo chega à penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores e às quartas de final do Paulistão sem ainda ter vencido nenhum jogo fora de casa. Mas tem time para ser campeão continental. Quem diz isso é o maior ídolo da história do clube, Rogério Ceni, que nesta quarta-feira mostrou confiança na equipe às vésperas do confronto diante do River Plate, no Morumbi.

"O São Paulo tem uma equipe com condições de ser campeã da Libertadores. Passou por momentos difíceis e não tem conseguido os resultados, mas muitas vezes tem jogado bem. Não é normal perder, no início do ano, cinco ou seis pênaltis, que poderiam dar mais 10 ou 12 pontos, entre Paulista e Libertadores. É uma equipe que cria, que chega à frente do gol, que tem sido infeliz", avaliou o ex-goleiro, em entrevista ao SporTV.

O próprio Rogério admite que qualquer comentário que faça sobre o São Paulo tem um "peso muito grande", até porque a maioria do elenco atuou com ele no clube. Quando questionado, entretanto, o ídolo elogiou setor por setor da equipe.

"O Ganso está jogando muito bem. Os volantes, seja o Hudson, o João (Schmidt) ou Thiago (Mendes), estão assessorando bem, marcando bem. Os laterais estão consistentes. O Bruno sempre apoia bastante, o Mena tem uma marcação firme. Achou o Maicon, que é um grande zagueiro. O Lugano é outro grande zagueiro, experiente, e o Rodrigo Caio joga muito bem nessa função. Na frente, teve uma seca de gols em um certo período, mas isso acabou na semana passada", disse.

Na semana passada, Rogério Ceni foi ao Morumbi torcer e deu sorte ao São Paulo na vitória por 6 a 0 sobre o Trujillanos, a maior goleada do clube na história da Libertadores. Nesta quarta, ele aposta em vitória sobre o River Plate. Mas acha que o São Paulo fica atrás dos argentinos na classificação.