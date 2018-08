São Paulo tem três novidades para duelos da 2ª fase da Copa Sul-Americana

O São Paulo fez as três mudanças que podia, de acordo com o regulamento da Copa Sul-Americana, em sua lista de jogadores inscritos para a disputa da 2ª fase do torneio. Nesta quinta, o time enfrenta o Colón, da Argentina, no Morumbi.

No lugar do lateral-direito Bruno, negociado com o Bahia, o São Paulo inscreveu Bruno Peres. Na vaga de Marcos Guilherme, que foi para o futebol árabe, está inscrito Rojas, que já vem atuando na posição. Everton também foi inscrito no lugar de Júnior Tavares, agora no futebol italiano.

Para o duelo, a tendência é que Aguirre mantenha a base do time que está disputando o Campeonato Brasileiro, com Sidão no gol; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo na linha defensiva; Hudson, Liziero e Nenê no meio campo; e Rojas, Diego Souza e Everton na frente.