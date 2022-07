São Paulo tenta embalar no Brasileirão após vitória heroica no Chile pela Sul-Americana

O São Paulo mira aproveitar o embalo da vitória marcante na Sul-Americana por 4 a 2 sobre a Universidad Católica, com três jogadores expulsos, na última quinta-feira para "acertar a rota" no Brasileirão. Com pouco tempo de descanso, o time do técnico Rogério Ceni enfrenta o Atlético-GO, neste domingo, às 16h, em Goiânia.

A equipe tricolor vem de duas vitórias nos últimos dez jogos no Nacional e viu a distância para as primeiras posições aumentar. Se o São Paulo não terá tempo para se recuperar da atuação valente na quinta-feira, o Atlético-GO também enfrenta o mesmo problema já que foi até o Paraguai no mesmo dia pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando perdeu por 2 a 0 para o Olímpia.

"Nós temos só 19 pontos em 14 jogos e teremos dois jogos fora no Brasileiro (Atlético-GO e Atlético-MG). O campeonato é ingrato, se você não der atenção a ele, ele se volta contra você. Vamos fazer alguns revezamentos. Precisamos saber tentar rodar o elenco e rezar para que não ocorra mais lesões", disse Ceni após o empate em 0 a 0, em casa, contra o Juventude.

Expulsos contra a Universidad Católica, o lateral-direito Igor Vinícius, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Calleri podem ir a campo na partida diante do Atlético-GO. A lista de desfalques segue uma preocupação para Ceni. A recuperação de atletas lesionados ainda deve demorar.

O volante Andrés Colorado, que se recupera de uma lesão muscular, realizou na sexta-feira o primeiro trabalho de fisioterapia com bola no gramado. O meia Alisson também esteve em campo, mas praticou exercícios sem bola. Já Moreira, Talles Costa e Nikão ainda estão no processo de transição com a preparação física. O zagueiro Arboleda e o volante Luan se recuperam de cirurgia. Contratado na última semana, o atacante Marcos Guilherme só poderá atuar a partir do dia 18 de julho, na abertura da janela de transferências.

A boa notícia do último jogo ficou também para o fim dos jejuns dos atacantes Luciano, que não marcava há dez jogos, e Calleri, que não balançava a rede adversária há sete partidas. Antes do duelo com a Católica, o São Paulo enfrentava problemas na produção ofensiva: tinha marcado apenas cinco vezes nos últimos sete jogos.

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Hayner, Ramon Menezes, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Jorginho, Marlon Freitas e Wellington Rato; Luiz Fernando e Diego Churín. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Antônio Accioly (GO).

TV - Globo, Premiere.