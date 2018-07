São Paulo tenta confirmar favoritismo em Lima

De um lado são três títulos da Libertadores no currículo. Do outro, um vice-campeonato na longínqua edição de 1972. Com esse retrospecto, o favorito São Paulo enfrenta o Universitário nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília, com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da competição.

Do presidente Juvenal Juvêncio ao faxineiro do CT da Barra Funda, todos no São Paulo sabem que ser eliminado pelo Universitário nas oitavas de final seria um verdadeiro vexame. "A responsabilidade é toda do São Paulo. Não é maior, é nossa. O favoritismo é nosso e não vamos fugir", afirmou o técnico Ricardo Gomes.

O Universitário pouco fez até aqui nesta Libertadores. A equipe peruana venceu os dois primeiros jogos e depois empatou os últimos quatro, sendo que três foram por 0 a 0. Assim, se classificou como o segundo pior entre os segundos colocados da fase de grupos, com 10 pontos. Mais um indício do favoritismo são-paulino.

O destaque é a volta do atacante Washington ao time titular - entra no lugar de Fernandinho. Enquanto isso, o goleiro Rogério Ceni completa nesta quarta-feira a marca de 900 jogos com a camisa do São Paulo. E espera comemorar com uma vitória que deixe a classificação bem encaminhada para a partida de volta, no Morumbi.

UNIVERSITÁRIO - Liontop; Carmona, Galván, Revoredo e Rabanal; Rainer Torres, González, Espinoza e Ramirez; Píriz Alves e Alva. Técnico: Juan Reynoso.

SÃO PAULO - Rogerio Ceni; Cicinho, Alex SIlva, Miranda e Richarlyson; Rodrigo Souto, Hernanes, Jorge Wagner e Marlos; Dagoberto e Washington. Técnico: Ricardo Gomes.

Árbitro: Saúl Laverni (ARG).

Horário: 19h30 (de Brasília).

TV: SporTV

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/ FM 107,3.

Local: Estádio Monumental de Lima (PER).