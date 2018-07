São Paulo tenta conter favoritismo antes de estreia na Copinha

O São Paulo vai começar a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior, no próximo fim de semana, no papel de favorito. O tricampeão da competição garantiu recentemente os títulos de outros torneios nacionais das categorias de base, como a Copa do Brasil sub-20 e da Copa RS, e agora tenta evitar o relaxamento e uma possível acomodação com os feitos.

O técnico André Jardine afirmou nesta terça-feira que tem cobrado o elenco exatamente para manter o foco para a disputa do torneio. "Às vezes eles relaxam, se largam um pouquinho no trabalho e nosso dever aqui é estar sempre puxando a corda. As coisas não brotam do nada, então a gente coloca uma energia diária para que eles possam encarar situações que vão ter de encarar na hora do jogo, contra equipes tão boas quanto o próprio São Paulo", disse em entrevista ao site oficial do clube.

O time do Morumbi está no grupo 17, junto com o Paulista, adversário da estreia, além de Tiradentes-CE e Audax-SP. As partidas serão na Arena Barueri. A edição da Copinha tem o recorde de 112 participantes e tem a final marcada para 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.

"A Copa São Paulo é um torneio eliminatório, e temos que vencer. Vamos cobrar energia e concentração, porque em um lance podemos definir a partida", afirmou o treinador da equipe são-paulina.