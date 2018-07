São Paulo tenta encaminhar acertos com Lugano e Kieza

O São Paulo pretende anunciar na semana que vem os seus primeiros reforços para a temporada. Os jogadores que estão mais perto de chegar ao clube são o zagueiro uruguaio Diego Lugano, atualmente no Cerro Porteño, do Paraguai, e o atacante Kieza, que foi vice-artilheiro da Série B pelo Bahia.

As duas negociações já se arrastam pelas últimas semanas. O empresário de Lugano, Juan Figer, viajou ao Uruguai para conversar com o jogador e tentar finalizar o acerto. Embora exista vontade tanto do atleta como do clube do Morumbi, o Cerro Porteño pode igualar a proposta e se esforçar para segurar o defensor para a disputa da Copa Libertadores. O vínculo com Lugano vai até junho de 2016.

No dia 6, data de reapresentação do elenco, devem estar presentes alguns atletas do São Paulo que voltam de empréstimo após atuarem na última temporada por outras equipes, como Luis Ricardo, Mateus Caramelo, Carleto, Ademilson, Wellington e João Filipe.