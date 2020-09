São Paulo tenta espantar zebra Red Bull Bragantino e voltar a dormir na liderança

Há tempos que o torcedor do São Paulo não sente o gostinho de ver sua equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Evitar a zebra diante do Red Bull Bragantino, às 19h15, nesta quarta-feira, se faz necessário para o time superar o Internacional, mesmo que provisoriamente, no topo da tabela. Ganhando no Morumbi, os comandados de Fernando Diniz vão 'dormir' em primeiro, já que os gaúchos só jogam na quinta-feira.

Desde a longínqua segunda rodada do Brasileirão de 2019 que o São Paulo não lidera a competição. Na época, o time somava seis pontos após vitórias sobre Botafogo e Goiás. Agora, caso some o segundo triunfo seguido, chegará aos 19, dois a mais que o Internacional e um jogo a mais.

A torcida está empolgada com a possibilidade de escalação da dupla dinâmica Luciano e Brenner. Juntos, eles deram enorme colaboração para a virada na rodada anterior, diante do Fluminense, por 3 a 1, ambos marcando gols.

Brenner já havia saído da reserva para decidir o clássico contra o Corinthians, mas aguarda ansioso pela chance de titular. Como Pablo está machucado e fora de ação, ele tem tudo para iniciar diante do Bragantino.

Será uma revanche para o São Paulo. Há menos de dois meses, também no Morumbi, o Bragantino aprontou com triunfo por 3 a 2 pelo Estadual. Espantar uma nova zebra virou questão de honra.

Ninguém admite no Morumbi que aquele resultado frustrante se repita. A ordem é partir para cima, embalado pelo bom momento, e buscar a vitória.

Além de Pablo, Fernando Diniz terá outro desfalque entre os titulares. Igor Vinícius está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, abrindo chance para o retorno de Juanfran.

RECUPERAÇÃO

Sem vencer há quatro jogos e na penúltima colocação, com seis pontos, o Bragantino busca sua recuperação contra o São Paulo antes de ir visitar o o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Será a segunda partida sob o comando de Maurício Barbieri, que estreou na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no último domingo no lugar de Felipe Conceição.

"É uma sequência bastante pesada. São dois adversários que estão brigando na parte de cima da tabela, com investimento alto. Temos uma urgência de resultados e só vamos conquistá-los ajustando os problemas que formos detectando", disse Barbieri.

Sem muito tempo para treinar, ele deve realizar apenas uma mudança em relação ao jogo contra o Palmeiras, já que o meia-atacante Leandrinho foi vetado pelo departamento médico devido a um edema muscular. Robinho e Bruno Tubarão são as opções. Outro desfalque é o atacante Morato, que foi expulso no último final de semana e cumpre suspensão automática. Ele, porém, vinha entrando no decorrer dos jogos.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X BRAGANTINO

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Paulinho Bóia (Brenner), Vitor Bueno e Luciano. TÉCNICO: Fernando Diniz

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Artur e Leandrinho; Claudinho e Ytalo. TÉCNICO: Maurício Barbieri

ÁRBITRO: Savio Pereira Sampaio (DF)

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: Morumbi