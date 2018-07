São Paulo tenta evitar que tensão política do clube afete elenco

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça-feira para dar início à preparação para o jogo contra o Sport, marcado para o próximo domingo, e um dos principais desafios do time é se manter distante da tensão política que ronda os bastidores do Morumbi desde o fim de semana.

Sem perder há três jogos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo só depende de si para sair da zona de rebaixamento na próxima rodada do torneio. Atualmente, o time tem 28 pontos e está na 17ª posição.

O clima esquentou no sábado, com a repercussão de uma entrevista em que Leco criticou Rogério Ceni, ressaltando que o São Paulo entrou na zona de rebaimento sob seu comando. Foi respondido pelo ídolo tricolor, que publicou numa rede social uma frase de Rui Barbosa: "Os canalhas também envelhecem".

Na conversa com o Chuteira FC, o presidente ainda criticou a queda de rendimento de atletas como Cueva e Rodrigo Caio e falou que Jucilei dificilmente continuará no time no ano que vem. A entrevista dividiu opiniões dentro do clube. Alguns entenderam que as declarações podem afetar a auto-estima dos jogadores e da comissão técnica do time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Além da entrevista, Leco também se envolveu em outra polêmica, no domingo. Um conselheiro do clube registrou um boletim de ocorrência em que acusa o presidente de tê-lo ameaçado e agredido verbalmente nos corredores do estádio do Morumbi, após o empate com o Corinthians. Leco nega as acusações e se diz "tranquilo" em respondê-las.

Questionado sobre o possível impacto de fatores extra-campo entre os jogadores do São Paulo, o técnico Dorival Junior disse confiar no profissionalismo dos atletas, e citou Cueva e Jucilei: "Cueva foi titular e Jucilei é um possível titular - foi um dos primeiros a entrar contra o Corinthians", disse o treinador. "Os jogadores são profiossionais o suficiente para distanciarem essas situações da concentração que é exigida para partidas importantes."