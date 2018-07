São Paulo tenta explicar cabeça quente em derrota para o Sport

O São Paulo saiu de campo na Arena Pernambuco tendo que novamente dar explicações sobre a irritação de alguns jogadores. Desta vez, entretanto, a bronca dos atletas não foi com as substituições, mas sim com o juiz da partida. As expulsões de Paulo Henrique Ganso, Luis Fabiano e do técnico Juan Carlos Osorio, já no final do jogo, sepultaram de vez qualquer chance que o Tricolor tinha de tentar arrancar pelo menos o empate diante do Sport. Ficou a cargo de quem ficou em campo até o fim, defender os colegas e o técnico.

"Às vezes, todo mundo perde a cabeça com o juiz. Mas não temos de reclamar. Luis fez uma falta que não era para amarelo. Tivemos outras que ele não marcou. Não deu para ganhar, agora é trabalhar e levantar a cabeça", afirmou o lateral-esquerdo Reinaldo.

Foram, respectivamente, a segunda e a terceira expulsão de jogadores do São Paulo no Brasileiro e a segunda vez que o treinador colombiano teve que acompanhar uma partida do vestiário. Paulo Henrique Ganso acabou sendo punido por reclamar com a arbitragem e recebeu o segundo amarelo. Minutos depois foi a vez de Luis Fabiano matar o contra-ataque do Sport com uma falta e ser mandado mais cedo para o vestiário. Logo em seguida o árbitro entendeu que o técnico colombiano se dirigiu a ele com ironia e ir o expulsar.

"Ele (Osorio) falou com o Rodrigo Caio que já tinha amarelo, fez sinal para ele tomar cuidado", explicou o zagueiro Rafael Toloi. O resultado encerrou uma sequência de duas vitórias do São Paulo e afastou a equipe da zona de classificação para a Libertadores da América.

"Acho que não deu nada certo. Eles aproveitaram, com duas expulsões não tem o que fazer, fica muito difícil", resumiu Alexandre Pato.