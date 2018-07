São Paulo tenta fechar contratação do técnico Juan Carlos Osorio

O São Paulo está determinado em contratar o técnico colombiano Juan Carlos Osorio, do Atlético Nacional. O clube de Medellín já sabe do interesse da equipe do Morumbi pelo seu treinador, que começou a chamar a atenção do Tricolor durante confrontos pela Copa Sul-Americana em 2013 e 2014.

Ao contrário do alvo anterior para técnico, o argentino Alejandro Sabella, a alternativa de trazer o colombiano agrada tanto ao presidente, Carlos Miguel Aidar, como ao vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro. O clube até mesmo já enviou representantes à Colômbia para conversar com o técnico.

O currículo de Osorio já o fez estar na lista de interesse do São Paulo em abril, quando Muricy Ramalho deixou o cargo por motivos de saúde. O colombiano fez curso de técnico na Inglaterra, trabalhou como auxiliar no Manchester City e iniciou a carreira de treinador em 2006, pelo Millonarios.

Aos 53 anos, já comandou equipes dos Estados Unidos e do México, além do Millonarios e Once Caldas. Ele está no Atlético Nacional desde 2012. No clube, faturou seis títulos e chegou à decisão da Sul-Americana do ano passado, ao eliminar o próprio São Paulo na semifinal.