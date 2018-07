São Paulo tenta feito raro para evitar vexame na Copa do Brasil

Na fria Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o São Paulo tenta nesta quinta-feira manter viva a única chance de título na temporada e afastar o risco de vexame na Copa do Brasil. A responsabilidade do time é grande para a partir das 21h30 ganhar por dois gols de diferença para reverter a vantagem de 2 a 1 sobre o Juventude e passar às quartas de final do torneio.

O encontro faz o São Paulo rever o responsável pelo início da pior fase da sua recente crise. A derrota para o clube da Série C do Brasileiro na ida, no Morumbi, foi a responsável por desencadear a ira da torcida. Dias depois o CT da Barra Funda acabou invadido por membros de torcida organizada e três jogadores foram agredidos.

O momento melhorou em campo nas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas não o suficiente para garantir à equipe o papel de favorita a reverter a desvantagem. O 12º colocado na Série A não ganha por dois gols de vantagem como visitante há mais de um ano.

A última vitória do São Paulo fora de casa por no mínimo dois gols de diferença foi justamente nas oitavas de final da Copa do Brasil no ano passado. Após perder no Morumbi por 2 a 1 para o Ceará, o time foi buscar a classificação em Fortaleza, ao fazer 3 a 0.

Com a necessidade de marcar gols, o setor ofensivo do time é um dos que mais preocupa o técnico Ricardo Gomes. O São Paulotem o quinto pior ataque do Brasileiro. "O São Paulo tem que conquistar a classificação. Não será fácil, mas precisamos fazer um grande jogo", disse o lateral-direito Bruno.

Em busca do título inédito da Copa do Brasil, o clube do Morumbi jamais foi eliminado na competição por um time da Série C. O maior vexame histórico da equipe para azarões no torneio foi dar adeus em 1990 nas quartas de final para o Criciúma, então na Série B.

A preparação para a partida no estádio Alfredo Jaconi teve a baixa do meia Michel Bastos no último treino. "No momento do chute, o Michel sentiu dores e teve um travamento no joelho esquerdo", explicou o médico do clube, José Sanchez. O jogador não viajou com o elenco.

O último treino teve atenção especial aos pênaltis. Afinal, caso o São Paulo devolva o placar de 2 a 1, a decisão da vaga será nas cobranças decisivas. A atividade foi fechada para a imprensa. “"Todo treino tem uma surpresa, jogada ensaiada, trabalho específico. Ainda mais em uma partida de Copa do Brasil, decisiva. Temos que criar algo para surpreender o Juventude", disse Bruno.

AMBIENTE FESTIVO

O Juventude vive momento de êxtase por ter se classificado no último fim de semana às quartas de final da Copa do Brasil. O time vai enfrentar o Fortaleza na próxima fase e caso leve a melhor, já terá o acesso garantido.

A vitória sobre o São Paulo no confronto de ida incentivou a diretoria a usar a presença do time paulista para lançar um novo uniforme. Em uma parceria com a prefeitura municipal, o time vai vestir uma camisa comemorativa ao Dia da Árvore, comemorado nesta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO

JUVENTUDE: Elias; Neguete, Klaus, Ruan e Pará; Vacaria, Felipe, Bruninho e Hugo; Roberson e Wallacer. Técnico: Antonio Carlos Zago.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Ricardo Ribeiro (MG)

Local: Alfredo Jaconi

Horário: 18h30

Na TV: SporTV