São Paulo tenta pôr fim a jejum de quatro meses sem pontuar fora de casa

SÃO PAULO - O São Paulo tenta na noite desta quinta-feira, em São Bernardo, colocar fim a um jejum de quase quatro meses sem pontuar fora de casa. O último bom resultado são-paulino longe do Morumbi ocorreu na 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. Na ocasião, a partida disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, foi vencida pelo São Paulo por 3 a 2. Aloísio, negociado com Shandong Luneng, da China, marcou os três gols do time de Muricy Ramalho.

Desde então, o São Paulo disputou seis jogos fora de casa e perdeu todos os confrontos, com apenas dois gols marcados e 12 sofridos. Ainda pelo Brasileirão, acabou derrotado por Atlético-PR (3 a 0), Fluminense (2 a 1) e Criciúma (1 a 0).

Já no Campeonato Paulista, a equipe caiu diante de Bragantino (2 a 0), Palmeiras (2 a 0) e Ponte Preta (2 a 1). A má campanha fora de casa também ocorreu durante todo o Campeonato Brasileiro. Nos 19 jogos como visitante, o São Paulo venceu seis, empatou cinco e perdeu oito. O aproveitamente foi de 40,3%.

Em contrapartida, o time nunca foi derrotado pelo São Bernardo jogando fora de casa. Em sete partidas, foram cinco vitórias do São Paulo e dois empates, com 22 gols marcados e apenas seis sofridos. O time de Muricy Ramalho tenta diminuir a vantagem em relação ao primeiro colocado do Grupo A, o Penapolense, que soma 18 pontos. A equipe são-paulina, por sua vez, tem 13 pontos.