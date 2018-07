São Paulo tenta recuperar Mena para a Libertadores

O lateral-esquerdo Mena, do São Paulo, foi submetido nesta segunda-feira a exame médico que confirmou um estiramento no músculo posterior da coxa direita. A lesão foi sofrida durante jogo do Chile contra a Argentina, pela Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e deve tirar o jogador dos próximos compromissos da equipe brasileira.

O chileno voltou ao Brasil no fim de semana após ser cortado da seleção. Mena iniciou nesta segunda-feira o processo de recuperação. O São Paulo não estipulou um prazo, mas tentará colocá-lo à disposição do técnico Edgardo Bauza para o confronto com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela semifinal da Copa Libertadores. O jogo de ida será no dia 6 de julho, no Morumbi.

Mena sentiu a lesão logo na estreia do Chile no torneio, contra o Argentina. Aos 9 minutos do segundo tempo o jogador teve de ser substituído por Orellana. Agora, já de volta ao CT da Barra Funda, o lateral vai fazer trabalhos de recuperação em dois períodos para tentar se recuperar. A última partida dele pelo clube foi contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores.

O atacante Kelvin, que deixou a partida de sábado, contra o Atlético-PR, com dores musculares, passou a ser dúvida para a partida de quarta-feira, contra o Vitória, no Morumbi. O jogador vai fazer trabalhos de fisioterapia para tentar voltar a atuar.