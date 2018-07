São Paulo tenta resgatar 'estilo Libertadores' contra o Juventude

A estreia do São Paulo na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Juventude-RS, terá inspiração internacional. O time joga no Morumbi, às 21h45, pelo jogo de ida das oitavas de final disposto a repetir na competição o mesmo nível de intensidade e competitividade mostrados na campanha na Copa Libertadores para buscar o título inédito.

O estilo aguerrido que levou a equipe até a semifinal, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, virou modelo para o jogo nesta quarta-feira. "A nossa intenção é girar a chave, entrar com tudo na Copa do Brasil e trazer de volta aquele espírito da Libertadores, é isso o que a gente vem conversando", disse o volante Hudson.

Será o primeiro jogo no Morumbi sob o comando do técnico Ricardo Gomes. A estreia dele foi no último domingo, contra o Inter, no Beira-Rio. A mudança no elenco em comparação ao empate em 1 a 1 em Porto Alegre é o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão e disputa com o meia Michel Bastos vaga entre os titulares.

Como a equipe faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro, vê a Copa do Brasil como praticamente a última chance de título. "A nossa equipe encarou a Taça Libertadores de um jeito e não está conseguindo fazer o mesmo no Campeonato Brasileiro. É inaceitável um time oscilar tanto", criticou o volante Hudson. O time está em 11º lugar, com 13 pontos a menos do que o líder, Palmeiras.

Na estreia pela Copa do Brasil o adversário é um clube da Série C do Brasileiro, mas que terá a vantagem de jogar a segunda partida em casa, daqui quatro semanas. O aparente favoritismo faz o São Paulo ficar em alerta pelo que se passou no último ano. Também nas oitavas de final o adversário na estreia foi o Ceará, então lanterna na Série B no Brasileiro. O azarão, porém, ganhou no Morumbi por 2 a 1, até ser eliminado com derrota por 3 a 0 em Fortaleza.

O São Paulo ainda não vai contar com Rodrigo Caio. O zagueiro foi liberado para viajar à Itália para fazer o passaporte europeu. O procedimento vai facilitar a contratação dele por equipes do velho continente. Sevilla e Lazio já apareceram como interessadas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

SÃO PAULO: Denis, Buffarini, Maicon, Lyanco e Mena; João Schmidt; Kelvin, Hudson, Thiago Mendes e Cueva; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes.

JUVENTUDE: Elias, Vinícius, Anderson Marques, Ruan e Pará; Wanderson, Vacaria, Wallacer e Felipe Lima; Roberson e Hugo Almeida. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Juiz: Wilton Sampaio

Horário: 21h45

Local: Morumbi

Na TV: ESPN Brasil, Globo, SporTV 2 e FOX Sports 2