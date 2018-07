São Paulo tenta sair da zona de rebaixamento diante de rival traiçoeiro

Depois de remoer a derrota para o Palmeiras por 4 a 2 nas últimas duas semanas, o São Paulo vai tentar sair da zona do rebaixamento diante de um time traiçoeiro. Esse foi o termo que o técnico Dorival Junior utilizou para descrever a Ponte Preta, rival deste sábado no Morumbi e que está quatro pontos acima na tabela (27 a 23). “A Ponte é uma equipe muito traiçoeira. Ela se prepara bem no seu campo de defesa e utiliza um contra-ataque muito forte”, disse Dorival.

Para sair da zona da degola, o São Paulo precisa vencer e torcer por tropeços dos catarinenses e do Vitória. O Avaí visita o Sport, a Chapecoense recebe o Cruzeiro e a Vitória joga em casa com o Fluminense.

O treinador não respondeu à questão mais frequente dos últimos jogos: a presença de Cueva. Embora tenha oscilado muito no clube, o meia vai bem nas Eliminatórias e fez até gol no penúltimo jogo do Peru. “Jogadores desse nível passam por um momento ou outro. Daqui a pouco ele encontra o melhor caminho”, desconversou.

Lucas Fernandes pode entrar em seu lugar. Na zaga, outra dúvida: Bruno Alves e Lugano disputam a vaga de Arboleda, que está suspenso. Na lateral-direita, o volante Éder Militão vai jogar improvisado. “A semana foi proveitosa, e quero ver a evolução contra a Ponte, Foram duas semanas importantes”, disse o técnico.