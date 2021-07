São Paulo tenta superar problemas contra o Fortaleza no Morumbi

Problemas de lesões, calendário apertado e ainda um adversário que vem surpreendendo na competição. É esse clima que o São Paulo tenta superar para bater o Fortaleza hoje, às 17h, no Morumbi. Além de cravar a sua terceira vitória seguida no Brasileirão, a equipe busca também o resultado positivo para dar mais moral ao time que, na semana que vem, decide sua permanência na Libertadores contra o Racing, na Argentina.

Entre os problemas de contusões, a baixa mais recente é do atacante Eder. Ele sofreu um estiramento na coxa e se junta a Miranda, Rigoni e Luciano. Outro desfalque importante é Daniel Alves, que está com a seleção olímpica em Tóquio.

Tantos problemas fizeram o técnico Hernán Crespo apostar na base. Diante do Racing, no meio de semana, ele iniciou a partida com seis crias de Cotia.

Para o jogo de hoje, essa receita deve se repetir.

“Eles estão tendo oportunidade e o resultado tem sido satisfatório”, declarou. Assim, Diego Costa, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor, Wellington e Igor Gomes ganham mais uma chance no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FORTALEZA

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Wellington; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Fortaleza: Marcelo Boeck (Felipe Alves); Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Pikachu, Ederson, Ronald, Osvaldo e Bruno Melo; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Horário: 17h

Local: Morumbi

Na TV: Pay-per-view