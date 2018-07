São Paulo tentará ter Alvaro Pereira em definitivo, diz Aidar

O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, pretende contratar, no fim do ano, o lateral-esquerdo Alvaro Pereira em definitivo. O uruguaio pertence à Inter de Milão e está emprestado ao clube do Morumbi até junho de 2015. A multa rescisória do jogador está estipulada em 7 milhões de euros, aproximadamente R$ 22 milhões.

"É desejo do São Paulo é tê-lo em definitivo e faremos isso no período do recesso. Tentaremos antecipar a negociação. Não significa que vamos conseguir, mas vamos tentar”, disse o dirigente.

Alvaro Pereira tem sido bastante elogiado pelo técnico Muricy Ramalho e ganhou pontos com a diretoria na semana passada por atuar contra o Huachipato, pela Copa Sul-Americana, apenas 48 horas depois de ter defendido o Uruguai em amistoso contra Omã. “Ele é um jogador querido, que ganhou a simpatia da torcida e da diretoria. É extremamente raçudo e deu uma demonstração fantástica. Ele saiu do Catar, onde estava com a seleção uruguaia desembarcou de manhã no Chile e jogou à noite. Poucos profissionais fazem isso hoje em dia.”

Além de Alvaro Pereira, o presidente do São Paulo pretende contratar outros jogadores, mas descartou a hipótese de buscar um substituto para Rogério Ceni, que vai se aposentar em dezembro. “O São Paulo já definiu que vai seguir com o Dênis como seu goleiro para 2015. O Dênis nunca teve oportunidade de jogar sem a pressão natural da presença do Rogério Ceni. Ele terá de provar o seu valor a partir de janeiro e estamos apostando no Dênis como goleiro titular. É evidente que qualquer outra tentativa de contratação poderá ser feita na medida em que as oportunidades aparecerem, mas não no gol”, disse.