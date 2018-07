São Paulo tentou contratar David Beckham

O São Paulo foi em busca do meio-campista David Beckham. A informação foi dada nesta terça-feira por Milton Cruz, auxiliar do técnico Paulo César Carpegiani, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Segundo Cruz, a proposta foi realizada durante uma viagem do jogador inglês, que hoje atua pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. No entanto, Beckham teria afirmado que pretende permanecer no time norte-americano enquanto recupera sua forma física depois de ter passado por uma cirurgia.

"É uma negociação difícil de acontecer, mas sabemos que, no futebol, aquela coisa impossível pode se tornar fácil", afirmou o auxiliar técnico.

Ironia. Em entrevista à rádio Globo nesta tarde de terça-feira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez comentou a sondagem feita pelos são-paulinos: "Ele é o perfil do São Paulo, trata-se do casamento do perfeito".

