São Paulo terá ao menos quatro desfalques para encarar o Flamengo

Como se já não bastassem as lesões musculares de Everton, que tiraram o meia-atacante da maioria das partidas do São Paulo no returno do Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre ganhou três novos problemas para o próximo compromisso da equipe, contra o Flamengo, dia 4 de novembro, no Morumbi.

O maior deles é o equatoriano Rojas. O jogador se machucou quando tentou uma finalização no segundo tempo do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, na última sexta. O joelho direito dele ficou preso no gramado no momento do arremate. Imediatamente, Rojas ficou caído no gramado sentindo muitas dores. Deixou o campo na maca e acabou substituído por Everton Felipe.

Se for confirmada a lesão no ligamento patelar, conforme suspeitava o médico do clube José Sánchez na primeira análise feita ainda no Barradão, é certo que o meia-atacante não atuará mais em 2018. Pelo histórico desse tipo de lesão, deverá também perder parte do primeiro semestre do ano que vem.

Outros desfalques serão por suspensão. O volante Hudson, que estava pendurado com dois cartões amarelos, recebeu o terceiro após falta cometida no primeiro tempo do duelo na Bahia. Assim, é possível que Jucilei retorne à equipe após ter perdido posição nas duas últimas partidas para o garoto Luan.

Já o goleiro Jean foi expulso depois que o árbitro Pedro Vuaden havia encerrado a partida. Na comemoração, ele provocou a torcida do Vitória, seu antigo rival dos tempos em que defendia as cores do Bahia. Neste caso, Sidão deverá retornar ao time para encarar o Flamengo.