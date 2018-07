São Paulo terá casa cheia contra a Ponte Preta

Bastou uma vitória para o sentimento mudar no São Paulo. O triunfo diante do Fluminense fez o torcedor, antes preocupado com o rebaixamento, se animar para o jogo contra a Ponte Preta neste sábado, às 17h, no Morumbi. Com preços populares, mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto que pode afastar o time do técnico Ricardo Gomes do risco de queda à Série B.

O treinador comandou um treino fechado e faz mistério na escalação. Ricardo Gomes tem duas possibilidades de mudança na equipe. Na zaga, Lyanco e Douglas disputam a vaga de Maicon, suspenso, para formar dupla com Rodrigo Caio. No ataque, Robson pode perder espaço para o jovem David Neres, que entrou bem no último jogo e ajudou a mudar o resultado. Com a vitória, a confiança do time também aumentou.

“Primeiramente estamos pensando jogo a jogo, não adianta ser diferente. Sabemos que será uma partida difícil, que precisamos vencer, para nos distanciarmos da zona de rebaixamento. Depois que conseguirmos isso, poderemos pensar em coisas maiores. O próximo jogo é a Ponte e o foco tem que estar nessa partida”, avisou Lyanco.

Se Ricardo Gomes tem desfalques, como Maicon, Lugano e Buffarini – convocado ontem para a seleção argentina –, o técnico da Ponte, Eduardo Baptista, não tem problemas na escalação. “A equipe está definida, mas não vou dar pistas para o treinador adversário. Trabalhamos alguns pontos importantes do São Paulo, já treinamos a equipe, mas não vamos divulgar. O Ricardo também não divulgou a dele”, disse.

Se o time tricolor busca uma segunda vitória seguida para tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, os campineiros mantêm a esperança de conseguir uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano e precisam pontuar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x PONTE PRETA

SÃO PAULO

Denis; Wesley, Douglas (Lyanco), Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt, Kelvin, Cueva e David Neres (Robson); Chavez.

Técnico: Ricardo Gomes.

PONTE PRETA

Aranha; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel (Galhardo) e Maycon; Rhayner, Clayson e Roger.

Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (PE)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 17h

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo