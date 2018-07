São Paulo terá força máxima para enfrentar o Audax em Osasco

Apesar do confronto de quarta-feira diante do The Strongest, na Bolívia, em jogo decisivo da Libertadores, o São Paulo vai ter força máxima para visitar o Audax, domingo, às 18h30, em Osasco, pelas quartas de final do Paulistão. O técnico Edgardo Bauza anunciou neste sábado a lista de relacionados e não poupou ninguém.

As únicas ausências são motivadas por lesões. É o caso principalmente do volante João Schmidt, que sofreu uma entorse no joelho direito e deverá ser substituído por Thiago Mendes na equipe titular. O atacante Rogério sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda no treino de sexta-feira e agora está sob os cuidados do departamento médico.

Além deles, estão indisponíveis o goleiro Renan Ribeiro e o lateral-esquerdo Carlinhos, ambos por lesão, além do jovem meia Lucas Fernandes, que levou o terceiro cartão amarelo diante do São Bento, na última rodada da fase de classificação.

Com o início dos mata-matas, cada clube pôde realizar três trocas na lista de inscritos no Paulistão. O São Paulo cortou Kieza, que foi para o Vitória, e os machucados Daniel e Breno, que não voltam do departamento médico antes do fim do Paulistão. Relacionou o lateral-esquerdo Matheus Reis, que desde o ano passado está no elenco principal, e dois garotos campeões da Libertadores Sub-20 em fevereiro: o zagueiro Lucas Kal e o atacante Pedro. A surpresa é que Pedro era reserva de Joanderson e Lucas Kal era menos cotado que Maidana.

Para pegar o Audax, só Matheus Reis foi relacionado, para ficar como reserva de Mena. O São Paulo deve jogar com: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Thiago Mendes, Hudson e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Kelvin e Calleri.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Bruno, Mena, Mateus Caramelo e Matheus Reis.

Zagueiros: Lugano, Rodrigo Caio, Maicon e Lucão.

Volantes: Hudson, Thiago Mendes e Wesley.

Meias: Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos.

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Kelvin, Centurión e Wilder.