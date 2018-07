São Paulo terá mudanças para jogo contra o Atlético-PR

O técnico Paulo César Carpegiani reconheceu que o São Paulo precisa de correções para o jogo contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira, e será forçado a realizar mudanças na equipe que vai entrar em campo quinta-feira na Arena Barueri. O treinador já sabe que não poderá contar com o meia Lucas, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 2 a 0 para o Ceará.

Em compensação, Carpegiani terá vários reforços para o confronto com o Atlético-PR. O zagueiro Alex Silva e os volantes Jean e Richarlyson retornam após cumprirem suspensão automática. Os três jogadores vinham sendo titulares do sistema defensivo e devem começar o jogo de quinta-feira.

Além disso, o atacante Dagoberto também retornará ao time após ser poupado por tomar uma medicação proibida durante a semana. Artilheiro do São Paulo na temporada, com 15 gols, ele poderá entrar no lugar de Lucas. Nesse caso, o atacante Fernandão seria recuado para o meio-de-campo.