São Paulo terá patrocinador nas semifinais do Paulistão

O São Paulo anunciou neste sábado um acordo com a Hypermarcas como patrocinadora das camisas do time para cinco próximas partidas do time - as semifinais e eventuais finais do Paulistão bem como a partida contra o Once Caldas (COL) pela Libertadores. Embora não tenham sido confirmados os valores, estima-se que o patrocínio gire em torno de 4 milhões de reais. As marcas divulgadas serão a da Bozzano, que já estampa as camisas de Corinthians e Flamengo, e da Zero Cal.

"Este investimento reforça a iniciativa da Hypermarcas de atrelar nossas marcas ao futebol, garantindo visibilidade e exposição no principal evento esportivo do Brasil, líder absoluto em audiência de televisão", disse a Diretora Executiva de Consumo da empresa, Mel Galvão.

Patrocinadora principal do Corinthians, a empresa garante que o acordo com o São Paulo não tem nada haver com a eliminação do time alvinegro ainda na primeira fase. "Certamente é uma forma de manter a visibilidade, mas este é um acordo [com o São Paulo] que vem sendo costurado desde dezembro do ano passado e que só agora foi possível finalizar", comentou Mel.

Apesar deste contrato valer apenas para cinco jogos, dirigentes tanto do São Paulo quanto da Hypermarcas garantem que o acordo pode ser estendido. "Esta é uma outra negociação. Vamos ver primeiro qual será o retorno desta", completou a Diretora da Hypermarcas. Além da marca na camisa, outras ações da empresa serão realizadas no estádio do Morumbi, palco do jogo deste domingo, contra o Santos, válido pelo primeira partida das sefiniais do Paulistão.