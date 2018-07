São Paulo terá patrocinador nas semifinais do Paulistão

Embora não tenham sido confirmados os valores, estima-se que o patrocínio gire em torno de R$ 4 milhões. A empresa irá divulgar nas camisas do São Paulo as marcas Bozzano, que já estampa as camisas de Corinthians e Flamengo, e Zero Cal.

"Este investimento reforça a iniciativa da Hypermarcas de atrelar nossas marcas ao futebol, garantindo visibilidade e exposição no principal evento esportivo do Brasil, líder absoluto em audiência de televisão", explicou Mel Galvão, diretora executiva da empresa.

Patrocinadora principal do Corinthians, a empresa garante que o acordo com o São Paulo não tem nenhuma relação com a eliminação do rival na primeira fase do estadual. "Certamente é uma forma de manter a visibilidade, mas este é um acordo [com o São Paulo] que vem sendo costurado desde dezembro do ano passado e que só agora foi possível finalizar", comentou Mel.

Apesar deste contrato valer apenas para cinco jogos, dirigentes do São Paulo e da Hypermarcas garantem que o acordo poderá ser estendido. "Esta é uma outra negociação. Vamos ver primeiro qual será o retorno", completou a diretora.