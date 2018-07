São Paulo terá Paulo Miranda e Douglas como titulares

Com exceção do goleiro e capitão Rogério Ceni, todos os titulares foram poupados na partida de sábado contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Se o treinador realmente confirmar o time, o São Paulo entrará em campo com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson; Douglas, Luis Fabiano e Osvaldo.

Com essa formação, Ney Franco espera usar o lateral-direito Douglas na função que Lucas fazia no ano passado. Assim, o atleta atuará no ataque quando o São Paulo tiver a posse de bola, mas voltará para ajudar na marcação no meio quando o time precisar se defender.

O São Paulo entende que o Atlético-MG é um adversário direto no grupo por uma das vagas na próxima fase da competição sul-americana. Por isso, os jogadores sabem que a atenção no Estádio Independência precisa ser redobrada. "O São Paulo tem uma equipe forte e queremos o título da Libertadores. Respeitamos o Atlético-MG, que é uma excelente equipe, mas queremos a vitória", concluiu Wellington.