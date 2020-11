São Paulo terá teste duro para a defesa diante do Flamengo no Rio

Os cinco gols sofridos nos últimos dois jogos deixaram o técnico Fernando Diniz extremamente irritado no São Paulo. Ainda mais por virem com falhas defensivas. Hoje, às 16 horas, diante do ofensivo Flamengo, o treinador “testará” seu sistema de marcação antes do jogo decisivo diante do Lanús na Copa Sul-Americana.

Apesar de ter chances de fechar o turno na liderança – desde que vença seus quatro jogos –, o São Paulo não esconde que avançar na Sul-Americana não sai da cabeça. E usará o jogo do Maracanã diante de um rival poderoso para aprimorar suas deficiências.

Há tempos que a defesa são-paulina decepciona. Diniz já barrou Arboleda e Bruno Alves, apostou em meninos, improvisou Léo no setor, voltou com Bruno Alves, trocou lateral-direito mais de uma vez e nada de organizar o setor. Igor Vinícius está em fase final de recuperação e deve ser o dono da direita. Reinaldo é intocável na esquerda e a dupla defensiva virou dúvida novamente.

Diniz deve dar nova chance a Diego Costa e Bruno Alves, mas já estuda aumentar o poder de marcação no meio para não deixar o time tão vulnerável atrás.

Ajustar a defesa significa somar resultado positivos. Isso pelo fato de o ataque estar redondinho. Brenner disparou a fazer gols e Luciano virou um belo garçom. Sem contar a velocidade que a equipe vem imprimindo nos contragolpes.

Hoje, o São Paulo tentará repetir o que fez de bom na Argentina: chegar bem e em alta velocidade ao ataque. Recuperado de lesão, Hernanes pode ser a surpresa da escalação de Diniz.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gomes (Daniel Cabral), Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Domènec Torrent.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Tchê Tchê), Gabriel Sara (Hernanes) e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

JUIZ: Caio Max Vieira (RN).

LOCAL: Maracanã.

HORÁRIO: 16h.