São Paulo terá time reserva contra o Atlético Sorocaba

SÃO PAULO - Apesar de ter construído uma grande vantagem no jogo de ida da fase preliminar da Copa Libertadores, com a goleada de 5 a 0 sobre o Bolívar, Ney Franco resolveu poupar os jogadores titulares da partida contra o Atlético Sorocaba e mandará a campo um time totalmente reserva, na rodada do Paulistão.

No último treino antes da partida, o técnico escalou a equipe com Denis, Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Casemiro, Maicon e Ganso; Cañete, Ademilson e Aloísio. O atacante será o único jogador no Morumbi que iniciou o duelo contra os bolivianos no meio de semana. Ele fará a função de centroavante, no lugar de Luis Fabiano.

Ney Franco já havia indicado que poderia poupar alguns atletas no Estadual, mas havia a dúvida de quantos não entrariam em campo. O banco de reservas deve ser recheado de garotos que disputaram a Copa São Paulo recentemente, como João Schmidt, Rodrigo Caio, Tiago e Luiz Eduardo.

São Paulo e Atlético Sorocaba se enfrentam às 17 horas no Morumbi. O time do Morumbi venceu o Mirassol na estreia por 2 a 0, gols de Luis Fabiano e Jadson, que sequer devem ser relacionados para a partida.