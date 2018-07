São Paulo terá uniformes da Penalty a partir de 2013

SÃO PAULO - O São Paulo só pode anunciar no início do ano, porque ainda tem contrato em vigor com a Reebok e uma cláusula contratual impede de citar a concorrência, mas vai entrar em 2013 com uma nova fornecedora de material esportivo: a Penalty, que já patrocina Vasco, Ceará, Santa Cruz, Vitória e Náutico, entre outras equipes. A marca já esteve no uniforme são-paulino no início dos anos 1990 e depois em 2000.

A Penalty venceu a disputa com Mizuno e Puma, principalmente pela proposta agressiva que fez ao São Paulo. Os valores não são divulgados, mas estima-se que o clube vai receber R$ 13 milhões por ano até o final de 2015, além de uma grande quantidade de material esportivo - cerca de 120 mil peças por ano, o que faria com que o total do patrocínio chegasse próximo de R$ 30 milhões por temporada, pois ainda haverá ações comerciais entre as partes.

O São Paulo é o único clube grande paulista que não joga com uma terceira camisa. Mas a diretoria está empenhada em disputar uma partida com um uniforme comemorativo, todo vermelho, para homenagear o Estádio do Morumbi, que terá todas as suas cadeiras na cor vermelha. Seria uma camisa especial, mas que estaria em campo apenas em uma oportunidade.

A Penalty já tem a linha 2013 pronta, mas mantém sigilo sobre o estilo do novo uniforme. Quem teve acesso à camisa número dois conta que ela terá mangas pretas, diferenciando-se do modelo atual. O lançamento será feito no início da próxima temporada.