São Paulo testa blindagem ao elenco contra o Coritiba

A capacidade do São Paulo de absorver o terremoto causado pelo racha entre Carlos Miguel Aidar e Juvenal Juvêncio começará a ser colocada à prova nesta quarta-feira diante do Coritiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em franca ascensão, a equipe precisará mostrar resiliência para não deixar o tiroteio entre o presidente e seu desafeto tomar conta do ambiente.

Por enquanto, o Tricolor tem conseguido blindar o departamento de futebol das farpas trocadas entre os dois lados, mas o ataque especulativo tende a ficar ainda mais forte depois da demissão de Juvenal da diretoria das categorias de base. Em entrevista ao Estado publicada na edição desta terça-feira, o ex-homem forte do clube disse que até Muricy Ramalho corria risco de demissão porque "ele não aceita aquele monte de jogadores que o Carlos Miguel tenta empurrar".

Prestigiado pelo presidente, Muricy já foi informado que não corre qualquer risco de queda, mas sabe que uma sequência de tropeços fatalmente respingará no time e trará a crise administrativa para dentro do futebol. Continuar vencendo no ápice da turbulência é o único remédio para não deixar a onda negativa atingir o elenco.

Os jogadores, por sua vez, garantem que nada será capaz de tirar a concentração do time. “Todos os jogadores sabem que não temos que nos meter, até porque não vamos conseguir interferir em nada. Precisamos fazer nosso papel aqui, não precisaria de recado para dizer que precisamos ficar focados no futebol. Sabemos que problemas acontecem, mas temos que pensar apenas no que acontece no campo”, disse Michel Bastos, que substituirá Kaká, suspenso.

Saber como o time irá se comportar sem seu mais novo líder também é uma incógnita. Kaká é responsável direto pela ascensão da equipe e foi a partir da sua entrada que o Tricolor embalou uma série de nove jogos de invencibilidade que o colocou a apenas quatro pontos do Cruzeiro (46 a 42). Nas sete vezes em que o camisa 8 esteve ao lado de Ganso, Alan Kardec e Pato, o time ganhou todas.

"Perdemos um líder dentro de campo. O Kaká é um cara que mesmo nos treinos cobra bastante. A chegada dele para o grupo foi muito importante. É uma grande perda, mas somos um grupo; hoje sou eu que entro no lugar dele, mas poderia ser outro. A qualidade será quase a mesma, porque é um grupo muito forte", aposta Michel Bastos, que terá a mesma liberdade em campo que o titular.

CORITIBA x SÃO PAULO

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Leandro Almeida, Welinton e Carlinhos; Helder, Rosinei, Robinho, Élber e Alex; Zé Love. Técnico: Marquinhos Santos

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Auro; Rafael Toloi; Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza, Michel Bastos, Ganso; Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho

Juiz - Dewson Fernando Freitas (PA).

Local - Couto Pereira, em Curitiba.

Horário - 22 horas.

Na TV - Globo e Band.