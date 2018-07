São Paulo testa reação no Morumbi em ensaio antes da Libertadores

O São Paulo recebe o Fluminense, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, naquele que será o último compromisso no Morumbi antes do confronto pela semifinal da Copa Libertadores, com o Atlético Nacional, da Colômbia. O encontro, antes de tudo, serve para o São Paulo reagir após três rodadas sem vitória e demonstrar mais confiança para disputar vaga na decisão do torneio continental.

"Agora, tudo gira em torno da Libertadores, mas não podemos esquecer que o Brasileiro é um campeonato importante. Temos de voltar a somar pontos em casa", disse nesta terça-feira o lateral-esquerdo Carlinhos, novidade na escalação. O jogador está recuperado de lesões e desde março não joga como titular. Será a primeira vez que ele vai enfrentar o ex-clube.

Se a partida deve ser a despedida de Maicon, marca a estreia de outro reforço. O meia peruano Christian Cueva, ex-Toluca, veio por R$ 8,8 milhões e será titular na vaga de Ganso, poupado. O camisa 10, aliás, despertou o interesse do Sevilla, que fez uma oferta de R$ 29,6 milhões. O São Paulo recusou a proposta dos espanhóis.

O novato terá a companhia no setor ofensivo de Alan Kardec. Com Calleri suspenso, o atacante ganha nova chance. Rodrigo Caio volta à zaga para substituir Lugano, expulso contra o Santos. No Fluminense, o técnico Levir Culpi deve repetir a formação que bateu o Flamengo, no domingo, em Natal.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLUMINENSE

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Carlinhos; João Schmidt e Thiago Mendes; Centurión, Cueva e Michel Bastos; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Jonathan, Henrique, Gum e Wellington Silva; Edson, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Maranhão e Magno Alves. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

TV: Pay-per-view

Local: Morumbi

Horário: 21h45