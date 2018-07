São Paulo testa três semanas de treinos diante do Defensa y Justicia

O São Paulo precisa vencer o Defensa y Justicia nesta quinta-feira para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana pois no primeiro duelo, fora de casa, houve empate sem gols. Se o resultado se repetir, a decisão será nos pênaltis. O principal desfalque é o zagueiro Maicon, que está suspenso, e dará lugar a Lucão, que ganhou a disputa para ser titular.

Esse será o primeiro jogo do São Paulo em quase três semanas depois das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Durante essa "intertemporada", o técnico Rogério Ceni tratou de corrigir os problemas das jogadas aéreas da equipe e pensou em estratégias para vencer adversários que se defendem muito bem.

Foi diante de rivais desse tipo, como Cruzeiro e Corinthians, que o São Paulo sofreu e foi eliminado. Nas partidas de ida contra eles o time tricolor não conseguiu furar o bloqueio e acabou sofrendo gols que deixaram a equipe em situação mais delicada. Por isso, o treinador fez questão de buscar estratégias porque enfrentará um adversário argentino que usa três zagueiros e alas bem posicionados atrás.

"Vamos enfrentar uma equipe que explora bastante a velocidade dos atacantes, joga com três zagueiros e acredito que vai vir fechadinha aqui. O Rogério vai passar os vídeos e vamos estudar bem, para que possamos fazer um grande jogo e conquistar a vitória", comentou o lateral-direito Bruno.

SÃO PAULO x DEFENSA Y JUSTICIA

São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Luiz Araújo (Gilberto), Pratto e Cueva. Técnico: Rogerio Ceni.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Ignacio Rivero, Hugo Silva, Tomás Cardona, Alexander Barboza e Rafael Delgado; Jonás Gutiérrez, Leonel Miranda e Gonzalo Castellani; Nicolás Stefanelli e Agustín Bouzat. Técnico: Sebastián Beccacece.

Juiz: Ulises Mereles (Paraguai).

Hora: 21h45.

Local: Morumbi, em São Paulo.